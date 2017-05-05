CHP'de büyük kavga! CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı

Unutmayınız ki bir lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır.

Ben aday değilim ama kimin aday olacağını belirlerim demek, 'Ben aday olursam kazanamam' demektir.

CHP'de dönüşüm ve değişim acil ihtiyaçtır.

Toplayın olağanüstü kurultayı bu işi bitirelim.

CHP'nin yeni kadrolara, söylemlere ihyiyacı vardır. Artık kurultay kazanmak yetmiyor.

Polemik değil bilgiyi öne çıkaran, ayrıştıran değil birleştiren, savrulan değil kararlı olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç vardır.

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"DİSİPLİN KURULLUK BİR İŞ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kapının dışında bekleyenleri içeri almak lazım. Sayın Başkan katıldığı televizyon programında benim için 'Karşımda aday oldu ama ben onun elini kaldırıp milletvekili yaptım' dedi. Bana lütufta mı bulunmuş?

Biz Sayın Baykal'a yanlış yapıyorsun dediğimizde Sayın Baykal bizi tekrar listeye koydu. Hiçbir zaman bunu bizim gözümüze sokmadı.

Ön seçimden kaçtığımız korktuğumuz yok. Bunları doğru bulmuyorum. Daha kucaklayıcı bir dili savunuyorum. Disiplin kurulluk bir iş yaptığımı düşünmüyorum.

CHP 5 parçaya bölündü