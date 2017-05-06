FETÖ davalarının kadın hakimi teslim oldu

Dün akşam HSYK tarafından açıklanan ve 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 107 hakimden birisi, BOYDAK davaları ve birçok FETÖ soruşturmasının görüldüğü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. oldu.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hakkında terör örgütü üyeliğinden gözaltı kararı bulunan hakim Pelin U. görev yaptığı Kayseri adliyesine gelerek teslim oldu.

Eşi de Kayseri adliyesinde savcı olduğu belirlenen hakim Pelin U. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

EDİRNE’DE İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCI GÖZALTINDA

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