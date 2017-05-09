CHP’de kararları bir klik alıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan kendisini eleştirenlere 'kapının önüne koyarım' diyerek disiplin sopasını gösterirken bir yandan da MYK'da revizyona gitme planını gündemde tutuyor. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin partideki görevlerinden istifası MYK'da revizyon beklentilerini artırırken parti sözcülüğüne genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın getirileceği kaydediliyor. Partideki görevlerinden 'mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı doğru bulmuyorum' diyerek istifa eden Selin Sayek Böke'nin ise önceki gün yapılan Parti Meclisi'nde de CHP'deki yönetim anlayışını topa tuttuğu kaydedildi. Böke'nin "MYK'da farklı bir siyasi klik karar alıyor" suçlamasında bulunduğu belirtildi.



MUHALİFLER KURULTAYDA ISRARLI

CHP'de eski genel başkan Deniz Baykal, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den gelen sert eleştiriler ve olağanüstü kurultay talepleriyle başlayan kavga devam ederken, parti içi muhalefet PM'den Sağlar'la ilgili çıkan disipline sevk kararına rağmen olağanüstü kurultay hesaplarının peşini bırakmıyor. Genel merkezin parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinin önünü 'olağan kurultay' takviminin başlatıldığını açıklayarak kesme hamlesine karşılık, muhalifler 'olağan kongre takvimi'nin henüz ilan edilmediğini, bu nedenle de olağanüstü kurultayın gündemden kalkmadığını dile getiriyor. Olağan kurultay sürecinde il ve ilçe kongrelerinin takvimi ise MYK'da belirlenecek ardından da Parti Meclisi'nin gündemine sunularak başlatılacak. Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinde mevcut delege yapısıyla kurultaya gidilmesi hesaplarının etkili olduğu belirtiliyor.



FARKLI BİR SİYASİ KLİK

Böke'den parti yönetimine gelen sert eleştiriler önceki gün yapılan Parti Meclisi'nde de gündeme geldi. Böke'ye en sert eleştiri Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den geldi. Erol'un Sağlar gibi Baykal ve Böke'nin de disipline sevkini istediği toplantıda, Böke, parti sözcülüğünde yaşadığı sorunları dile getirerek istifasını savundu. Böke'nin kendini savunurken 'MYK'da farklı bir siyasi klik karar alıyor' ifadesini kullandığını ve bunun da PM toplantısında gerginliğe neden olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde Böke'nin istifasının ardından partinin sol kanadında başka istifaların da gündeme gelebileceği beklentisi hâkim. Kulislerde Zeynep Altıok'un da istifa edebileceği dile getiriliyor.