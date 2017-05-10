Son dakika haberi: 128 kişi hakkında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu malına zarar verme'' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından darbe girişiminde ilişkin Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçilmeye çalışılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

'MÜŞTEKİ-MAĞDUR'LAR ARASINDA SABRİ ÜNAL DA VAR

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar ve Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi, müşteki-mağdur sıfatıyla yer aldı.

128 KİŞİ HAKKINDA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerindeki 55 subay, astsubaylar ve bir sivil olmak üzere 54'ü tutuklu 128 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianamede, tüm şüpheli askerler hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA TEK SİVİL

İddianamenin tek sivil şüphelisi olan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen öğretmen Feyzullah Şahan hakkında da aynı suçlardan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu şüpheliler Ali· Demi·rci·, Mehmet Kanbur, Tuğrul Kekeç, Gökhan Arıkan, Servet Demi·r, Emre Ersan, Beki·r Karadayı, Semi·h Özdemi·r, Gökhan Türe, Gökhan Atavcı, Mi·that Aydın, Sergen Güçlü, Bi·lal Dursun, İsmai·l Küçükmadan, Gökhan Yıldız, Cüneyt Ölmez, Ömer Faruk Kıcırlı, Kadi·r Güven, Fati·h Cantürk, Arda Can Yarar, Yasi·n Ay, Ali· Güngör, Eyüp Akkaya ve Ertan Gümüştaş hakkında da ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''mala zarar verme'' ve ''kamu malına zarar verme'' suçlarından 6 yılla 141 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

İDDİANAMEDE 2 ANA EYLEM

FETÖ'nün yapısı ve eylemlerinin sıralandığı iddianamede, 1. Ordu Komutanlığında darbe faaliyetleri ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin iki ana eylem anlatıldı.

Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığının tarihçesinin de yer aldığı iddianamede, 1. Orduya bağlı birlikler ve komuta kademesine ilişkin bilgi verildi.

1. Ordu Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine katıldığı belirtilen 23 şüpheli askeri personelin başka birliklerden geldiği, 30 şüpheli askeri personelin de burada görevli olduğu anlatılan iddianamede, şüphelilere ait kamera görüntüleri, ifadeleri ve elde edilen deliller de yer buldu.

İddianamede, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesine giden 74 darbe şüphelisi askerin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yaptıkları ve çevik kuvvete geldikleri sırada yaptıkları eylemler aktarıldı.

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin hazırlanan 24. iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.