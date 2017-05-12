Çin ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaret stratejik konumumuzu öne çıkaracaktır. Asya ile Avrupa arasında köprü olma rolümüz ciddi anlamda önem arz edecektir. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bir kez daha tescillenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeğiz. Türkiye ile ABD ikili ilişkilerin yanı sıra çok sayıda konuyu görüşeceğiz. Elbette FETÖ gündemimizin ilk sırasında yer alacaktır.

Ayrıca çok sayıda ABD'li işadamı ile bir araya geleceğim. Bölgesel anlamda çok kritik bir döneme tekabul eden bu ziyaretlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyareti yeni bir milat olacak

FETÖ'NÜN İADESİ/ABD'NİN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ

Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Şimdi de biz Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Neleri görüşeceksiniz? derseniz, Şu ana kadar yazılı görsel medyada yer alan yaklaşımları çok önemsemediğimi söylemiştim. Neden? ABD hala bir geçiş süreci yaşıyor. Bizim burada çok daha hassas olmamız gerekir. Ama bizim temennimiz ABD'den daha önceden gelen bazı işlemler var; YPG'ye verilen silah destekleri gibi... Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Bu durum bizim ABD ile stratejik ortaklığımıza ters düşen bir durum. Bir terör örgütü hedefe konularak onu başka bir terör örgütü ile yok etme politikası ideal bir siyaset anlayışı değil. Bölgede DEAŞ ile mücadeleyi en etkin şekilde yapan biziz. Durmak yok, daha öncede söyledim; Malum Irak'ta bir operasyonumuz oldu. Sincar ve Telafer'de. Ama dedik ki aynısını nerede ne görürsek bir gece ansızın gelebiliriz. Bu bölgede ne Amerika ne Rusya'ya tehdit var. Tehdit bize, peki tehdit bizeyse başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa biz ABD ile NATO'da ittifak halindeyiz. Asla biz terör örgütünü ABD'nin yanına yakışytırmıyoruz. Aynı şeyi Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. Bu ziyaretimizde ben bunların büyük ölçüde hallolacağını umuyorum. Gelen bütün bilgileri dedikodu mesafesinde görmek istiyorum.

"Görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır"

"ABD ZİYARETİ YENİ BİR MİLAT OLACAK"

Bu ziyaretin de bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Adalet Bakanımız ABD'li mevkidaşı ile görüştü ama ben Trump ile etraflıca görüşeceğim. Hazırladığımız bazı bilgi ve belgeler var onları kendilerine takdim edeceğiz. Bu işi sonuna kadar kovalayacağız. ABD, FETÖ'nün bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Avrupa'da Almanya öyle. Zaten kendisinin ifadesi var. Dünyada 170 ülkede faaliyetimiz var diyor. Bu faaliyetlerin altında nelerin yattığını burada 15 Temmuz'u görenler biliyor. Ziyaretimi Türkiye ABD ilişkilerinde yeni bir milat olarak görüyorum. Bu ziyaret yeni bir milat olacaktır.

BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANININ SKANDAL AÇIKLAMALARI

Brüksel Belediye Başkanı, Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. Bu konuda Belçika'nın NATO temsilcileri konuşsun. Ben NATO'daki yapılacak bir zirveye katılacağım. Ha Belçikalı yetkililerin gücü yetiyorsa beni zirveye almasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil. NATO ne için var? Bunları konuşacağız. NATO terörle mücadelede yer almayacaksa neden var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KUDÜS’TE EZANI SUSTURAMAZSINIZ