PYD'ye yardım sonrası 10 soruda Türkiye-ABD ilişkileri

PYD'YE SİLAH DESTEĞİ NE ZAMANDAN BERİ VAR?

ABD 2012 sonrası Suriye politikasını PYD üzerine kurdu. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma planı vardı ve bu düzlemde gidildi. O nedenle ABD yönetiminin PKK uzantısı PYD terör örgütüne silah yardımı yapması yeni bir durum değil. Doğrudan silahlandırma projesi Obama dönemine aitti. Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra silah sevkiyatı sürdü. Pentagon sevkiyatın Obama döneminde alınan kararın devamı olduğunu savunmuştu. Bugün gelinen noktada ise Donald Trump'ın onayıyla doğrudan silah sevkiyatı başladı.