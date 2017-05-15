Kriptosu çözülen Bylock yazışmaları mahkemeye gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

Başsavcılık, örgüt mensuplarının ByLock yazışma içeriklerini, darbe girişimi ve FETÖ üyelik davalarının görüldüğü mahkemelere gönderdi.

FETÖ davalarından yargılanan sanıklar ile avukatları, ByLock kullandıklarına dair tespitin tek başına yeterli olmayacağını, ByLock mesaj içeriklerinin açıklanması gerektiğini dile getiriyordu.

Kripto çözümlerin devam etmesi nedeniyle FETÖ darbe girişiminden yer alan askerler başta olmak üzere örgüt üyeliği nedeniyle hakkında dava açılan sanıklar için tanzim edilen iddianamelerde, ByLock yazışmalarına yer verilememişti.

FETÖ'CÜ KANTER İÇİN TWİTTER SEFERBERLİĞİ DE BYLOCK'TA

Yazışmalarda, sosyal medyadan FETÖ'ye bağlığını dile getiren NBA basketbolcusu Kanter'in All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerine talimat verildiği tespit edildi. "yusuf42" rumuzlu kişinin 8 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda ise sosyal medyadan FETÖ'ye bağlığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter için internet üzerinden seferberlik yapıldığı yer aldı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Kanter'in, "Allstar" seçilebilmesi için örgüt mensuplarına, "Enes Kanter #NBAVote" etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaları talimatı veriliyor.

Söz konusu mesajda, "Tweet at, Facebook ve Instagramda paylaş, oyunu kullan, Enes Allstar olsun. Her RT bir oy. Abi destek olunabilir mi?" ifadeleri kullanıldı.

Örgüt üyelerinin bütün çabalarına rağmen Kanter, NBA All Star oylamasında yaklaşık 48 bin oy alarak 10'uncu olabilmişti.

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