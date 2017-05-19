Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: O adamı geri çekin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine Türkiye'nin YPG'ye karşı mücadele etmeye devam edeceğini ve angajman kurallarını uygulayabileceğini söylediğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi ) Brett McGurk
kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" dedi. NTV'ye konuk olan Çavuşoğlu'nun röportajından önemli başlıklar şöyle:
ANGAJMAN KURALLARI
YPG'ye karşı mücadele edeceğimizi, angajman kurallarımızı uygulayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız muhatabına ve heyetine çok net aktardı. Bu konuda olumsuz bir şey söylemediler ve anlayışla karşıladılar. YPG dâhil hiçbir unsurun Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler. Silahlar sadece Rakka ve güneyinde kullanılacak. Türkiye'ye karşı kullanılmasına müsaade edilmeyecek. PKK ile mücadelede etkin olarak destek olunacak.
GÜLEN KONUSUNDA SAMİMİ
Bu yönetimi bir önceki yönetime göre Gülen konusunda da samimi bulduk. Trump, tüm Türkiye'nin taleplerini değerlendirdiklerini, ulaştırılan tüm belgeleri titizlikle incelediklerini söyledi. Biz de beklentilerimizi söyledik. Bu süreçte idari tedbirlerin alınabileceğini, Amerika'da bir soruşturma açılması gerektiğini iade sürecine kadar bunlar yapılabilir. İade edilinceye kadar geçici tutuklama dâhil bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledik.
NATO ETKİN ROL OYNAMALI
Terörle mücadelede NATO'nun daha etkin olması gerekiyor. ABD de bu konuda bizimle aynı düşünüyor. Müttefiklerin korunmasıyla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konularla ilgili 2016 ve 2014 zirvelerinde alınan kararlar var. Bu kararların uygulanması gerekir. NATO üyesi ülkelerin de savunma harcamalarını bütçesinin yüzde 2 oranına çıkarması gerekiyor. Bunlar NATO zirvesinin gündem maddeleri olacak. Bu mini zirvenin esas amacı yeni seçilen ABD başkanıyla müttefikleri tanıştırmak olacaktır.
SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜME ODAKLANMAK GEREKİR
Bizim ABD'ye verdiğimiz mesajlardan birisi sadece DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklanmayalım, siyasi çözüme de odaklanmak lazım. Çatışmasızlık bölgelerinde hangi askerlerin bulunması gerektiğine dair öneriler var. BM asker verebilir ama bir kurumun gözetiminde de olması gerekir. Ama henüz somut adımlar yok ya da alınan karar yok. BM çatısı altında olursa kimsenin tereddüdü olmaz.
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, önceki gün Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristlerle görüntülendi.