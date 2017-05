Güçlü Türkiye’nin reform dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeni yol haritasının kilometre taşlarını açıklayacağını söylemişti. Gözler, günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklanan, AB ilişkileri başta olmak üzere diplomaside yeni bir sayfa açan, Türkiye'yi 2019'a götürecek eylem planına çevrildi. "Demokrasi, değişim, reform" paketi ile ekonomi ağırlıklı olmak üzere yeni kararlar, uygulamalar hızla devreye girecek. Vatandaş bu sürecin getirdiği yenilikleri hem cebinde, hem de günlük hayatında hissedecek.AK Parti kongresinin ardından parti vitrini başta olmak üzere her alanda büyük bir değişim yaşanacak. 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu, bazı il ve ilçe teşkilatları da yenilenecek. Yeni dönemde öncelikle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, piyasaları rahatlatan başta ekonomik adımlar olmak üzere yeni kararlar devreye girecek. Kısa sürede icraatlar yaşamın her alanında hissedilebilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışman, hukuk, teknik ekibi 100 günlük takvime bağlı proje ve vizyon paketinin üzerinde çalışıyor. Erdoğan, bakanlardan ve bürokratlardan alanları ile ilgili projeler üretmelerini isterken, icra döneminde ekonomi- istihdam ön plana çıkacak. Büyümenin yüzde 4'ün üstüne çıkartılması, üretime ağırlık verilmesi ve bu yönde adımlar atılacak.Yeni dönemin en önemli göstergesi "özgürlük-güvenlik dengesi" olacak. İçerde ve dışarıda etkili terörle mücadele sürdürülürken AB ile ilişkiler yeniden şekillenecek. Avrupa ülkelerinden bir adım gelirse Türkiye iki adım atacak. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konular başta olmak üzere Türkiye reformcu kimliğini her alana yansıtacak. Etkili diplomasi ön plana çıkacak. FETÖ'ye yönelik mücadelede Türkiye gerçekleri her platformda anlatılacak. Resmi temasların ötesine geçilerek sivil diplomasi ön plana çıkarılacak. Türkiye bölgenin asli unsurları ile işbirliğini sürdürecek.Türkiye'nin yüksek gelirli ülke statüsüne ulaşması için yapısal reformlara odaklanılacak. Orta direği güçlendiren bir büyüme modeline geçilecek. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yatırım İzleme Başkanlığı, yatırımları birebir takip edecek. Sosyal politikalarda emekliden işsize, memurdan ev kadınına toplumun tüm kesimlerin taleplerine yanıt veren adımlar sürecek.