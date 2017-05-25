Yıldırım yeniden grup başkanı

AK Parti Grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, grup başkanlığı seçimi yapıldı. 300 milletvekilinin katıldığı toplantıda Yıldırım 300 oyla grup başkanı seçildi. AK Parti'nin 317 milletvekili bulunuyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman İçtüzük gereği parti toplantılarına katılamıyor. Diğer 16 milletvekili de yurtdışında olması, hastalık gibi mazeretler göstererek toplantıya katılamadı. Yıldırım, geçen hafta sonu yapılan AK Parti kongresinde genel başkanlık görevini bıraktığı için Siyasi Partiler Kanunu'na göre grup başkanlığı için seçim yapılması gerekiyordu. Yıldırım, seçilmesinden sonra kısa bir konuşma yaptı ve daha sonra da TBMM lokantasında milletvekilleri ile birlikte öğle yemeği yedi. Yıldırım, kapalı grup toplantısında şu mesajları verdi:
YENİ DÖNEM İLK GÜNKÜ HEYECAN:
Yeni atılım döneminde ilk günkü heyecanla hizmet yapmaya devam edeceğiz. Sizin güveninize layık olmak için bugüne kadar nasıl canla başla gayret ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
İŞİMİZ ÇOK, ZAMAN KISA:
İşimiz çok, zamanımız kısa. Şöyle düşünülebilir; efendim 3 Kasım 2019'a daha çok zaman var. Biz öğrencilik zamanımızda hep 'ödeve çok zaman var' der tembellik ederdik. Bekler bekler son anda telaşla bir şeyler yapardık istediğimiz sonucu alamazdık. Ama AK Parti hep plan yaparak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini koyarak bugünlere geldi.
MİLLETİN, AK PARTİ'NİN GÜCÜ:
Bu geçtiğimiz bir sene Türk siyasetinde gelecek yıllarda çok konuşulacak. Hakikaten Türkiye bu son yılda çok önemli olaylarla karşılaştı. 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir olaydır. Daha önce de darbeler vardı. Girişim yapıp da sonuç alınamayan tek darbe bu. Bu da milletin, AK Parti'nin gücüdür.
CUMHURBAŞKANI'NIN DİRAYETİ:
O gece cumhurbaşkanınız dirayeti, hükümetin kararlılığı, milletvekillerinin Meclis'teki cesareti ve dik duruşu, aziz milletin cesareti ile asker kılığına girmiş o alçaklara gereken dersi verdi. Öyle bir ders verdi ki dışarıdaki ülkeler bile feleğini şaşırdı. Bir türlü ne olduğunu anlayamadılar. Darbe olduğunu peşinen kabul eden ülkeler manevra yapmakla zorlandılar. Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum.
EKONOMİK AYAK OYUNLARI:
Ekonomi üzerine birçok ayak oyunları oynandı, bunlara karşı hızlı tedbirleri aldık. 16 Nisan referandumu AK Parti siyasi tarihinde en zor şartlarda gerçekleşmiş ve başarı ile neticelenmiş halk oylamasıdır. Büyük bir iştir. Yaptığımız iş yönetim anlayışının tamamen değiştirmektir. Darbeler üreten anayasanın, vesayet üreten anayasayı büyük oranda değiştirmek. Milletin ihtiyaçlarına göre bu anayasa değiştirildi.
BÖLÜCÜLERE ŞANS YOK
Başbakan Binali Yıldırım
, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde birinin iktidara gelebilmesi için yüzde 50 artı 1 alması gerektiğini hatırlatarak, "Bu, toplumda uzlaşmaya yok açacak. Bölücülerin şansı olmayacak. Tek başına iktidar ve daimi istikrar getirecek bu sistem" dedi.
BAŞKA PARTİ OLSA TELEF OLURDU
Konuşmasında AK Parti'nin 15 yıldır dimdik ayakta olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "AK Parti'nin yerinde bir başka parti olsa, bu 15 yılda bu kadar yaşanan iş kazasında herhalde zayi, telef olur. Tezgâhlarla, kumpaslarla, önümüze çıkan engellerle mücadele ettik, hem de millet ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Milletimiz de bunu gördü. Gördüğü için de her seçimde her halk oylamasında güvenini bize gösterdi. Bugün 65'inci Hükümeti'nde 365'inci günü. Bir yıl geride kaldı. Bir anlamda grubumuzda güven tazelemiş olduk" diye konuştu.