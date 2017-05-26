Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

ÖNDER İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu coşkulu atmosfer, gençlerimizin heyecanı bize programın hedefine ulaşacağını gösteriyor. Bu manzaraya bakıp da şükretmemek mümkün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"ÇOK EZA, CEFA ETTİLER"

Şehit kanıyla sulanan şu vatanı sen koru Ya Rab. Şüphesiz kudret ve kuvvet sahibi olan sensin, sen bir şey dilediğin sadece 'Ol' dersin ve olur. Senden başka zafer sahibi yoktur. Bizi kapından çevirme Ya Rab! Bu geceden itibaren kalkacağımız sahurlarımızın, oruçlarımızın, namazların, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'lerin hürmetine bizi ve tüm Müslümanları her türlü zilletten sen muhafaza eyle Ya Rab!

Kapatılan İmam Hatip okullarını yeniden açan merhum Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mahmut Celaleddin Ökten hocamızı da minnetle yad ediyorum. İsimlerini tek tek sayamadığım herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünlere kolay gelmedik. Çok eza cefa ettiler. Sizleri üniversitelerin kapılarından çevirdiler. Fakat sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır. Bu sabrın sonunda hamdolsun... Tüm okullar kapatılmıştı. Fakat şimdi devran değişti. Artık isteyen istediği okula gidebiliyor mu? Rekabetçi olacaksınız. Onun için de gayretiniz önemli. Başarılarınız bizim iftihar vesilemiz olacaktır. Asım'ın neslinin yetişmesi için çok emek verildi.

"BİZ VAR OLDUKÇA BUNUN ÖNÜNÜ KİMSE TIKAYAMAYACAKTIR"

4 çocuğu İHL'den mezun olmuş bir baba olarak bizler de çok çile çektik. Ama bunlar aşıldı. Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Bugün bulunduğumuz yere tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bu okullarımızın tarihi milletimizin son bir asırda yaşadıklarının bir özeti gibidir.

İmam Hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyorlar. Bırakın başı açık kızım da kapalı kızım da hepsi üniversite yolunda rekabet etsinler, önlerini tıkamayın. Eğitim öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır. İHL'lere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık. Bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. Buna da hamd ediyorum.

"FETÖ İMAM HATİP'LERDE KENDİNE İSTİSMAR ZEMİNİ BULAMADI"

İHL'li bayrağına ezanına itiklal ve istikbal mücadelesine talip olan kimsedir. Meşru olmayan hiçbir işle İHL'li yan yana gelemez. Bunun için FETÖ gibi ihanet çeteleri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamıştır.

AYRINTILAR GELİYOR...