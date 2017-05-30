FETÖ’cü hâkimi itiraf da kurtaramadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen Küçükçekmece Adliyesi eski hâkimlerinden Emir Bay itirafçı oldu. Bay'ın verdiği bilgiler yeterli görülmezken hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Emir Bay ilk ifadesinde FETÖ üyesi olduğu iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz aylarda ifadesi tekrar alınan Bay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getirerek örgütle ilişkisinin başladığı 2004'ten bu yana örgüt üyesi olduğunu bildiği, aralarında hala görevde olan 50'ye yakın hâkim ve savcının ismini paylaştı. Bay şunları anlattı: Yargıtay'da Tetkik Hâkimi olan Mehmet Fansa evlilikler için bekârlara yardımcı oluyordu. 2010 yılı HSYK seçimlerinden sonra sivil abiler olarak tanıtılan şahıslar sohbetlere gelmeye başladı. HSYK üyesi Teoman Gökçe ile HSYK seçimleri öncesi bir evde toplandık. Seçim çalışmalarını konuştuk.