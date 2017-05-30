İşte Hürriyet’in ‘darbe ihbarı yapmadı’ dediği O Binbaşı’nın görüşme tutanakları

15 Temmuz darbe girişimini MİT'e ihbar eden pilot binbaşı O.K., bilgilendirme sırasında "Darbe olabilir" dediğini ve ortaokul yıllarında FETÖ'ye katıldığını anlattı. O.K çocuklarının isimlerinin bile örgütçe konulduğunu söyledi.

Konyalı olduğunu, ortaokulu Akşehir'de okuduğunu ifade eden ve örgütteki kod adının Tarık olduğunu ifade eden Binbaşı O.K'nın açıklamaları özetle şöyle:

"KOD ADIM TARIK"

Konya'da okurken, Akşehir'de yurda yazıldım, yurt Fetullahçılarındı. Benim harp okulundayken iltisağım camide, ara ara bazı evlerde 2 haftada bir Konya'dan gelen abiler aracılığıyla buluşmalar şeklinde oluyordu.

Öğrencilik yıllarında irtibat kurduğu abilerin isimlerini veren O.K., "1996 yılında mezun olduğumuzda İstanbul'da bizi Fetullah Gülen'in yanına götürdüler. Mezun grubu olarak birlikte İstanbul'daki FEM dershanesinde yanına gittik. Bize hiçbir şey söylemedi. Yanında misafir vardı. Yarım saat kadar oturup çıktık" bilgisini verdi.

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"FETULLAH GÜLEN'İN ŞİZOFREN OLDUĞUNU VE VATANA İHANET İÇERİSİNDE OLDUĞUNU ANLADIM"

"Balyoz ve Ergenekon sürecinde F. Gülen'in şizofren seviyesinde olduğunu ve vatana ihanet içerisinde olduğunu anlamaya başladım ve fikirlerim değişmeye başladı. 2014'ten sonra beni ısrarla davet etmelerine rağmen toplantılarına gitmedim.

Evliliğimi cemaat içerisinde gerçekleştirdim. Ömer kod adlı bir abi bana resim gösterdi. Eşim kolejde müdür ve malum yapının içerisindeydi. B.B. ve A.O. isimli iki çocuğum var. B ismini örgüt, B'yi ben; A isimini ben, O ismini de örgüt koydu. Çocuklar 4 ve 6 yaşındalar. Çocuklarımın isimlerini Malatyalı A.K. isimli abi vasıtasıyla örgüt lideri koydu. A.K. çocuk doktorudur. Malatya'da 2009-2013 yılları arasında kaldım.

Son görevi size nasıl haber verdiler sorusuna O.K şöyle yanıt veriyor: Onu bir türlü anlamış değilim. Kendilerinden olduklarını düşündüğüm personelin bir kısmını çağırmamışlar. Kendilerinden olanları sakladıkları için göreve çağırmadıklarını düşünüyorum.

"13 TEMMUZ'DA TABUR KOMUTANIM ARADI, 'ÇOK KAN AKACAK' DEDİ"

11 Temmuz'dan itibaren ailemle Akçay tatil kampındaydık. 13 Temmuz'da Tabur Komutanım Binbaşı Deniz Aldemir aradı, cuma günü görevde olmam gerektiğini söyledi.

Deniz Aldemir'in arabasındaydık. 'Telefonu kapat' dedi. Radyonun sesini yükseltti. 'Senin hizmetten olduğunu biliyorum, bu akşam faaliyetimiz var, ben Cooger helikopteriyle Hakan Fidan'ı alacağım, sen Murat Bolat'la uçacaksın, çok kan akacak' dedi. Vatan aleyhine bir şey yapılacağını anladım.

"AKLIMA MİT GELDİ"

Aklıma MİT geldi. Saat 13.55 gibi nizamiyeden çıktım. Deniz Binbaşı'ya mesaj attım. 'Ben uçamam' dedim. Taksiyle 14.20 gibi MİT'e vardık. Kapıdaki görevliye 'MİT'e TSK içindeki paralelcilerle alakalı bilgi vermek için geldim' dedim.

"NE OLABİLECEĞİNİ SORDULAR, DARBE OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Saat 15.00 civarı iki kişi geldi. Anlattım. Tedirgin oldular. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini hatta 'darbe faaliyeti olabileceğini' söyledim. 'Hakan Fidan'ı almaktan kasıt ne' diye sordular. Ben de 'çok kan akacak' dediklerine göre bu faaliyetin iyi niyetli bir faaliyet olmadığını kendilerine söyledim. 'Darbe olabilir' kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum.

Benim (MİT'le) irtibatım bu olayla başlamıştır. Ertesi gün MİT'ten beni aradılar, 'Güvenlik için seni birkaç gün misafir edelim' dediler. Yarım saat sonra bir ekip gelip beni aldı."