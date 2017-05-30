Son dakika haberi: 'i vurdu

Giriş Tarihi: 30.5.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 17:13
Son dakika haberi: Türk Jetleri Kandil'i vurdu

nin Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedefleri vurduğu öğrenildi.

(TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk- bölgesinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü hedefinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

3 HEDEF VURULDU

TSK'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2017 günü öğle saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen; ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesinde olmak üzere toplam üç hedefin (1 silah mevzi ve 2 barınak), Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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Son dakika haberi: Türk Jetleri Kandil'i vurdu
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