Sessiz kalmamızı bekleyen bizi hiç tanımamış demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya geldi. İftar öncesindeki konuşmasında Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı "Hanke'ye ağıt" şiirini de okuyan Erdoğan şunları söyledi:Şırnak Şenova'da helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın'ı Kayseri Komando Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine kadar sergilediği o güçlü duruşla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da da güçlü bir duruşu olmuştu. Bir hafta önce Kato Dağı'nda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu ile beraber orada kendisiyle telefonla görüşmüştüm. Orada 'Cumhurbaşkanım bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul'da zafere ulaşmış olacağız Ankara'da da yurdumuzun dört bir yanında' demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz. Hiç merak etme. Vatan topraklarımızın her bir karışı bizim namusumuzdur. Kimseye el uzattırmayız, buna cüret edene de dünyayı dar ederiz. Operasyonlarda 8 bin 300 silah, 1 milyon 270 bin mermi 360 ton patlayıcı madde 18 bin el bombası ele geçirildi.Bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir. Kimse kimseyi kandırmasın amacın Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer pek çok ülkenin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır. Terör örgütleri bu kirli hedeflerin sadece maşalığını yapıyor. Devletimiz her kademesine sızmış hainlerden temizlendikçe terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar da artıyor.Bizden sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı.Bundan sonra eğer topraklarımıza oralardan en ufak taciz olursa, saldırı olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız hiç kimse bundan endişe etmesin.Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz diye bir atasözümüz var. Hırsız içeriden sıkıntı oradan kaynaklanıyor. FETÖ ve PKK için gayret eden içerideki hainler ülkemize verdikleri pek çok zararın yanında terörle mücadelemizi de baltalamışlardır. Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar? Görmedim, duymadım, söyledim diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır bunu açık söylüyorum. Siz kimi aldatıyorsunuz? Sen F-16'larla, helikopterlerle, tanklarla bu milletin üzerine geleceksin hala görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım diyeceksin, kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler herşey görüntüler ortada. Yurtdışındaki ağababalarının peşlerini de bırakmayacak adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya ihanet cezasına mahkum etmiştir.Bu örgütler yularlarını ellerinde tutan güçlerle deşifre olmuşlardır. Açık konuşuyorum, eğer kendilerine verilen dış destek olmasa Türkiye, bölücü terör örgütünü de diğer terör örgütlerini de bu yıl sonuna kalmadan eylem yapamaz hale getirecek imkana, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. Elbette o destekler bir gün kesilecektir.Geçtiğimizgünlerde Amerika'da ırkçı bir terörist sadece Müslüman oldukları için iki kadına saldırdı. Bu olayın vahametine dikkat edin, terörist olarak suçlamıyor bunu nefret suçu olarak azaltmaya çalışsa da bu bir terör saldırısıdır. Buna nasıl nefret suçu dersin ya böyle bir şey olabilir mi ey Amerika? Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz?Batı ülkeleri teröristlere, terör örgütlerine karşı sergiledikleri bu çifte standardı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. Türkiye teröristlerle ilgili talepte bulunduğunda 'bizde yargı bağımsızdır' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar benzer istekleri bize yönelttiklerinde aynı ilkeyi asla gözetmiyorlar. İşte böyle böyle bizim vatandaşımız sizde cezaevinde onu bize verin. Tamam da önce siz cezaevinde olmayan terörist başını bize bir verin bakayım. Hala öyle mi böyle mi deyip zaman kazanmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey olamaz.Bu aramızdaki itimadı sarsar ve nitekim de sarsıyor. Kusura bakmayın bundan sonra her şey karşılıklı. Sizin yargınız mı var bizim de yargımız var. Hepimiz de biliyoruz ki terörle ilgili hususlar yargıdan önce siyasetin konusudur. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu ey dünya lütfen gözden geçiriniz. İşinize gelen terör örgütlerine arka çıkar silah ve para başta olmak üzere her türlü desteği verirseniz namlunun ucu size döndüğünde sesinizi duyacak kimseyi bulamazsınız bunu da böyle biliniz. Tüm dünyaya çok geç olmadan bu konuda ortak bir anlayış birliğine varılmasını teklif ediyoruz.Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için nereye kadar gitmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için ne demiştik 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Ne zaman, nerede herhalde bunu açıklayacak değiliz. Türkiye'nin sözüne kulak verilmedikçe dünyanın her köşesinde terör eylemlerinin cüreti ve sıklığı artıyor. Türkiye, 53 binine ülkeye giriş yasağı koyarken maalesef bugün eylemlerle sarsılan Avrupa ülkelerinden ciddi bir istihbarat desteği alamamıştır. Almanya bunlardan bir tanesidir" dedi.