FETÖ’cü binbir surat tutuklandı

?FETÖ'nün kara kutusu olarak nitelendirilen ve kritik dava ve olaylarda adı geçen eski emniyet müdürü Bayram Özbek, İstanbul Kartal'da saklandığı evde yakalandı. Tanınmamak için sakal bıraktığı görülen Bayram Özbek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Binbir surat diye bilinen Bayram Özbek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile meslekten ihraç edilmişti. Bayram Özbek'in bugüne kadar adı defalarca kamuoyuna yansıdı:17 Mayıs 2006'da gerçekleşen Danıştay saldırısında Elazığ Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdür Yardımcısı olan Bayram Özbek, saldırıyı gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın ailesinin yaşadığı evde arama yaptırmadı. Özbek, Alparslan Arslan'ın Elazığ'da yaşayan babası İdris Arslan ve Hatice Arslan'ı Ankara'ya ifade için götürdü. İdris Arslan, Danıştay saldırısından 3 gün sonra Ankara TEM'deki ifadesinde, "Oğlumuzun, Vatansever Güç Birliği Hareketi ile Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in baskı ve tehdidiyle ancak böyle bir cinayet işleyeceğine kanaat getirdik" dedi. Danıştay saldırısı soruşturmasında Bayram Özbek'in, Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in isimlerini söylemesi için İdris Arslan'a baskı yaptığına yönelik tanık ifadeleri yer alıyor.Hrant Dink davasında tutuklu yargılanan Ramazan Akyürek, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde, Komiser Yardımcısı Bayram Özbek'i Çağdaş Eğitim Vakfı'nda (ÇEV) sahte isimle görevlendirdi. Fetullah Gülen'e dava açan savcı Nuh Mete Yüksel'in kasedi 3 Haziran 2002'de ÇEV'e yapılan baskında ele geçirildi. Kasedin bulunduğu dönemde Bayram Özbek vakıfta görev yapıyordu. ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer, İstanbul TEM'de görevli komiser yardımcısı Bayram Özbek'in kendisini Hayri Canöz adıyla tanıtarak vakıfta çalıştığını söyledi.Gülseven Yaşer, Bayram Özbek'in, Fetullah Gülen'in yargılandığı davada tanık olarak dinlenen ve Fetullah Gülen'e yakın eğitim kurumlarında yaşamış olan Serhat Özkan, Eyüp Kayar ve annesi Arife Kayar'a yardım edeceğini söyleyerek onlarla temasa başladığını, tanıkları korkutarak şikâyetlerini geri aldırdığını öğrendiklerini söyledi. Fetullah Gülen'e dava açan Nuh Mete Yüksel kasedinin çıkmasının ardından HSYK tarafından görevden alındı.Bayram Özbek, aralarında Mehmet Doğan ve Mustafa Kaplan'ın da bulunduğu ve kamuoyunda "Tahşiye" olarak bilinen gruba kumpas kurmakla da suçlanıyor.Özbek, polis amiri olduğu dönemde, FETÖ'cü STV'de yayımlanan 'Tek Türkiye' adlı dizideki 'Karanlık Kurul' sahnesinin diyalog yazarlığını da yaptı. Özbek, kişisel internet sitesinde Tek Türkiye ve Kollama dizilerinin konsept danışmanlığı, diyalog yazarlığı ve senaristliğini yaptığını, yine aynı televizyonda yaymlanan Aile Mahkemesi adlı dizinin de 4. sezon yazarlığını açıkça ifade ediyor.Sık sık tarz değiştiren Bayram Özbek Alparslan Arslan'ın ailesine kaligrefi ile içene yazı yazdığı tabak hediye etmişti.