İlkokul mezunu Zaman yöneticisi: Aylık gelirim 200 bin lira

Zaman gazetesi eski yöneticisi Adil Gülçek yakalandı. Gülçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlkokul mezunu şüpheli, aylık kazancını 200 bin lira olarak beyan etti. FETÖ'ye ait Feza Gazetecilik, İrtifak Eğitim Hizmetleri ve Çağ Öğretim İşletmeleri şirketlerinin hissedarı olan Adil Gülçek uzun süredir aranıyordu. Adil Gülçek'in Feza Gazetecilik ve diğer FETÖ bünyesindeki şirketlerdeki hissedarlığının yanı sıra FETÖ/PDY kapsamında kapatılan Florya İşadamları Derneği'nde (FİADER) asil üye kapsamında bulunduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren bir tanık, Gülçek'in FİADER organizasyonlarına katıldığını ve himmet topladığını ifade etti.