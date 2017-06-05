FETÖ’nün delil silme programı ortaya çıktı

FETÖ'nün, yakalanan sözde üst düzey örgüt mensuplarına ait bilgisayarlardaki gizli dosyaların silinmesini ve cihazların yurt dışındaki sunucuya otomatik bağlanmasını sağlayan özel programı deşifre edildi. İzmir'de Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 30 Kasım 2016'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Tabanca'ya ait akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet incelenmeye alındı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aracısız görüştüğü ve terör örgütünün Türkiye'deki üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen Tabanca'nın, ele geçirilen cihazlara ait şifreyi rahat tavırlarla vermesi, bilgisayardaki şüpheleri daha da artırdı. Başsavcı ve uzman ekip nezaretinde açılan dizüstü bilgisayarda, ana işletim sisteminin arka planında çalışan başka bir program olduğu fark edildi. Başka bir işletim sistemi içine gizlenen dosyaların bir anda silinmeye başladığını belirleyen ekipler, bilgisayarı kapattı. Bilgisayar, daha sonra uydu bağlantısı kurulamayan, izole edilmiş ortamda IP'si sabitlenerek yeniden açıldı. Bilişim uzmanları, zanlının verdiği şifrenin, bilgisayarın ana işletim sistemi altındaki başka bir yazılıma gizlenen dosyaları silmek için kullanılan ikinci bir kod olduğunu belirledi.



OTOMATİK SİLİYOR

Tabanca'nın dizüstü bilgisayarı üzerindeki incelemede sistemin çalışmasına dair şu bilgilere ulaşıldı: "Zanlının verdiği şifrenin girilmesiyle açılan bilgisayar, en yakın kablosuz ağa şifresini kendiliğinden çözerek bağlanıyor. Daha sonra internet ortamında uzak sunucuya ulaşarak buradan aldığı IP ile işlemlerini sürdürüyor. Birinci şifresi zanlıda mevcut olan gizli dosyalar böylece otomatik olarak silinmeye başlıyor."



GÜLEN'İN GÖZDELERİNDEN

FETÖ tutuklusu Mehmet Tabanca'dan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in "En sevdiğim öğrencilerimdir" diye bahsettiği ileri sürülmüştü.