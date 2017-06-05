Son dakika haberi: 'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 12:18
Son dakika haberi: İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

’de, örgütünün düzenleyeceği ler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 DEAŞ'lıyı otogardaki şüpheli hareketleri ele verdi!

Emniyet Müdürlüğü le Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı'nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPMAYA GELMİŞLER

Sorgulama sırasında yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R ve Türk vatandaşı Ö.D.'nün üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir'de yapacağı ler için keşif yapmak üzere geldikleri belirlendi. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz