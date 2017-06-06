Başka delil yoksa adli kontrolle serbestlik

FETÖ
davalarına yönelik ByLock
tutuklamalarına yeni kriter getirildi. Sulh Ceza Hakimlikleri dosyasında ByLock dışında delil bulunmayan çiftçi, işçi, esnaf ve ev hanımlarını "Adli Kontrol Şartıyla" serbest bırakabilecek. Aynı delille Hakimliğe sevk edilen
ancak devlet kurumlarında çalışan şüpheliler ise, "Etkin Pişmanlık" kapsamında yeni ve somut itiraflarda bulunurlarsa bu uygulamadan yararlanabilecek. Ayrıca tutanaklardan PDY ibaresi kaldırılarak, yalnızca FETÖ tanımlamasına yer verilecek. Böylece terör örgütü vurgusu ön planda tutulmuş olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın attığı bu adımle hem mağduriyetlerin önüne geçilecek. Adli kontrol serbestliği itiraflarında örgütün çözülmesine yönelik somut bilgilerde tutarlılık şartına bağlanıyor.