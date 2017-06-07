Katar tehdidinden Körfez savaşı çıkar mı?

Katar komşuları tarafından bir günde yapayalnız bırakıldı. 7 ülke terör desteği ve İran ile işbirliğini bahane edip Doha'yla ilişkiyi kesti. Peki asıl neden bu muydu? Hiç sanmıyorum.

Bunlar işin kılıfı. Ağır diplomatik krizin arkasında Katar-İran arasındaki gaz anlaşması da ABD'nin bölgesel çıkarları da olabilir. Ancak şunu söylemek yanlış olmaz sanırım.

Buradan bir Körfez Savaşı bekleyenler avucunu yalar. Katar, nüfusu az olsa da ekonomik olarak oldukça güçlü bir ülke. Bu ülkeyi uluslararası denklemden dışlayamazsınız. Dışlarsanız ekonomik açıdan kendi ayağınıza da sıkarsınız.

Birkaç rakam vereyim.

Katar Körfez'in en büyük yatırımcısı. Yılda ortalama 20 milyar doları başka ülkelere yatırıyor.

Mesela, 2016'da dış yatırımları 19 milyar doları geçti. 2005-2015'e kadar geçen 10 yılda ülke 450 milyar dolarını yurtdışı yatırımlarına ayırdı. İngiltere'de 35-40, Fransa'da 25-30, Almanya'da 20, ABD'de de 15-20 milyar dolardan fazla Katar yatırımı var.

Türkiye'de medyadan tekstile, bankacılık ve gayrimenkulden enerjiye pek çok alanda 20 milyar dolardan fazla parası bulunuyor. Dolayısıyla Katar'a ambargo uygulamanın bir faydası olmaz. Uzlaşma masasında bu işin çözülmesi gerekiyor.

Beni asıl düşündüren başka bir mesele...

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