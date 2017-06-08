TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliğinin ardından TBMM İçtüzüğü'nde yapılması gereken değişiklikler için 4 partinin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu katıldı.

Basına açık toplantıda konuşan HDP'li Filiz Kerestecioğlu, tutuklu eş başkanları ve milletvekillerini hatırlattı. Kendisinin de bir hukukçu olduğunu hatırlatan Mecli Başkanı Kahraman, "Biz yasamayız, yargıya karışmayız. Bir kişinin mahkumiyeti doğrudan doğruya yargının hadisesidir. Müdaha etmek uygun değildir. Bu mevzu ayrı bir mevzudur. Buna girmiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman’ın yanıtı HDP’li vekili zor anlar yaşattı

"DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILSIN DİYEN SİZİN PARTİNİZDİ"

Tutuklu vekillerle ilgili Kerestecioğlu'nun ısrarlı sitemlerine karşılık TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması için bir önceki dönem ilk teklif veren parti olduğunu söyledi.

Kahraman, "Bir önceki dönemde kimsenin dokunulmazlığımı kaldırın demediği dönemde sizin partiniz dokunulmazlıkların kaldırılması teklifinde bulundu" ifadelerini kullandı.