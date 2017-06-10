Algıcı Hürriyet’e mahkemeden ret

ByLock'un sahibi olduğunu söyleyen Türk asıllı ABD vatandaşı David Keynes ile FETÖ ve darbe davalarını sulandırmak amacıyla röportaj yapan Aydın Doğan'ın Hürriyet
gazetesi, SABAH'a açtığı davayı kaybetti. Mahkemenin Hürriyet'e verdiği ret kararı ile birlikte SABAH'ın yazdıkları bir kez daha tescillenmiş oldu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'u ABD'de Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a anlatan David Keynes, FETÖ ve darbe soruşturmalarını sulandıran ifadelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışmıştı. SABAH da istihbarat kaynaklarına dayanarak Hürriyet'in "15 Temmuz ile FETÖ'nün ilişkisini sulandırmak" ve "örgütün CIA ile bağlantılı 'büyük balıkları'nı kamufle edebilmek" için algı operasyonuna alet olduğunu yazmıştı.
OPERA SYONU TUTMADI
SABAH'ın, kirli operasyonu deşifre etmesinden rahatsız olan Hürriyet gazetesi, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Davacı Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. ile yönetim kurulu başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın avukatı, FETÖ yapılanmasına destek veren biri olarak gösterildiklerini öne sürerek, SABAH gazetesinin 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep etti. Mahkeme ise talebi kabul etmeyerek davayı reddetti. Mahkeme, gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağını belirterek davayı sonlandırdı. Hürriyet'in algı operasyonu tutmazken, tazminat ile baskı kurma çabası da boşa çıktı.