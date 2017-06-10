Darbeci amiralden utanmaz savunma

Darbe girişimine direnen vatandaşlardan ikisini şehit etmekle suçlanan darbeci Tuğamiral Sinan Sürer, yalanlarını mahkemede de sürdürdü. 2 vatandaşı şehit etmesine ilişkin fotoğraflar gösterilince, "Balistik raporları benim silahımdan ateş edildiğini ortaya koysun, kafama sıkarım" diyerek suçunu örtmeye çalışan Sürer, elinde net olarak görülen silahın ise 'telefon' olduğunu ileri sürdü.Çatı Davası'nın dünkü duruşmasında, kalkışma gecesi Genelkurmay Karargâhı'nda Resul Kaptancı ve Mesut Acu'yu öldürdüğü iddiasıyla da yargılanan Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer'in ifadesi alındı. Savunmasında, diğer FETÖ'cüler gibi 15 Temmuz'daki durumu, PKK veya DEAŞ'ın saldırısı sandığını, buna karşı izinli olmasına rağmen görevi başına döndüğünü iddia eden Sürer, silahını ateşlemediğini öne sürdü. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, vatandaşlara ateş ederken çekilmiş fotoğrafları gösterince darbeci sanık şu savunmayı yaptı: "Kendimi koruma amaçlı olarak silahımı o şekilde tutuyorum. Havaya bile ateş etmedim. Ateş ettiğim kanıtlansın kafama sıkarım." Darbeci amiralin bir başka çelişkili savunması da o sırada yaralı bulunan ve sonra şehit düşen vatandaşa tekme atması konusunda oldu. Mahkeme Başkanı tekme anına ilişkin görüntüleri gösterip, "Adam yerde yatıyor. Elinde ne silah ne de başka bir şey var, niye vuruyorsun?" diye sorunca sanık, "Tekme atmıyorum. O sırada korkutmak amacıyla ayağımı yere vuruyorum" yalanına sığındı.Darbeci sanık savunmasında en büyük çelişkiye de elinde tuttuğu silah fotoğraflarla ilgili yaptı. Savunmasında önce başka bir noktada silah olmadığını ileri süren sanık Sürer, o noktada da elinde silah bulunduğuna dair fotoğrafların olduğunun hatırlatılması üzerine, "O silah değildi telefondu" dedi. Mahkeme Başkanı sanığa elindeki silahın fotoğrafını gösterdi. Darbeci amiral de bunun üzerine yaklaşık 3 dakika önceki yalanından dönüp "Evet bu bir silah, 2'si de siyah renk olunca karıştırmışım" dedi. Mahkeme başkanı bu sözler üzerine de sanığın silahının siyah değil gümüş rengi olduğunu kayıtlara geçirdi.