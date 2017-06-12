Flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

BEDELLİ ASKERLİK

"Bedelli askerlik sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan bir tanesidir. Şu ana kadar Bakanlar Kurulu'na gelmiş böyle bir teklif yoktur."

DARBE RAPORUNA İTİRAZLAR

"Kontrollü darbe teşebbüsü lafını söylemek, 15 Temmuz darbecilerine verilen en büyük destektir. Ortada 250 şehidin olduğu, binlerce, onbinlerce insanın tanklarla tehdit edildiği bir darbe teşebbüsüne kontrollü darbe demek akla zarar bir iştir. Bu darbelerin içerisinde başbakanın idam edildiği darbeler de oldu, siyasi idamların da olduğu darbeler de oldu ama bu kadar kanlı, millet düşmanı, dışarı ile irtibatlı bir darbe olmadı. "FETÖ ile daha iyi bir mücadele nasıl verilebilir", bunu tartışabiliriz ama buradan kalkıp "kontrollü darbe" demek büyük haksızlıktır."

KUZEY IRAK'IN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU KARARI

"Biz her halükarda, bölge ile ilgili görüşmelerimizi çok net olarak ifade ediyoruz. İlgili bütün muhataplarımıza söylediğimiz sözler aynıdır. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim Kuzey Irak yönetimi ile çok yakın bir diyalog içinde çalıştığımızı da bütün dünya biliyor ama temel tezimiz Irak'ın toprak bütünlüğüdür. Kuzey Irak'taki yöneticilerin bu konuyu bir kez daha gözden geçirmelerinin daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz."