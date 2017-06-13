FETÖ’ye AİHM tokadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetti. AİHM, oy birliği ile aldığı kararda, başvurucunun 'iç hukuk yollarını tüketmediğine' hükmetti ve davacı Köksal'a Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi. Erzurum'da görev yapan Gökhan Köksal, 25 Temmuz 2016'da OHAL tedbirleri kapsamında açığa alınmıştı.



20 BİN DOSYAYA EMSAL

AİHM'nin Köksal kararı, "öncü karar" olma özelliğine sahip. Mahkeme gündemindeki yaklaşık 20 bin benzer başvuru için emsal teşkil ediyor. AİHM'nin önümüzdeki günlerde tüm bu başvuruculara benzer karar göndermesi bekleniyor. Bir diğer deyişle, bu kararla AİHM gündeminde Türkiye'ye karşı başvurularda önümüzdeki günlerden itibaren binlerce dava başvurusu birden düşecek.



OCAK AYINDA KURULDU

AİHM'nin davacılara öncelikle başvuru yapılması gereken adres olarak gösterdiği OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz ocak ayında 685 sayılı KHK ile kurulmuştu. Komisyon "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak" gibi görevlere sahip.



BAŞ VURULAR KOMİSYONA

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirip karar veriyor.