MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar – CANLI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ağır sorunlar var diyerek coğrafyamıza küsemeyiz, komşularımıza sırt dönemeyiz, biz bu topraklarda gözümüzü açtık" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşması şöyle devam etti:

Anadolu coğrafyası her zaman hedefte olmuştur. Ancak her seferinde ayağa kalkmak Türk'ün kaderi olarak tarihe damga vurmuştur. Türkiye tarihin ruhuna karşı ilgisiz kalırsa son yurdumuzu savunmak güçleşecektir. El Bab'da ne işimiz var diyenler, milli siyaseti köstekliyor.

Katar gündemdedir. Katar ile varılan askeri anlaşmasının Nisan 2015'te imzaladığı bu Mayıs ayında TBMM'de onaylandığı bilinen bir gerçektir. Katar'ın askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve iş birliğinin arıtırılması amaçlanmıştır. Freni tutmayan akıl yoksunları mehmetçiğe lejyoner diyecek kadar çıldırmıştır. Bu durum su katılmamış bir alçaklıktır. Bu ayarsız suçlama muhataplarına dönmüştür.

"TÜRKİYE'NİN KATAR ÇABASI YERİNDEDİR"

Körfez ülkeleri, Katar'ı abluka altına aldılar. Türkiye doğru bir hamleyle yükselen tansiyon için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütmüştür. Gerilim ateşinin kardeşlikte buluşarak söndürülmesi konusunda büyük çaba gösterdik. Türkiye'nin bu çabası son derece yerindedir. Katar'da bir zamanlar ecdadımızın atadığı kaymakamlar bu ülkeyi yönetmişlerdir.

"ANA MUHALEFETİN KOMPLEKSİ..."

Katar'da kurulacak Türk üssünün istikrar dışında bir hedefi yok. Türkiye eski havzalarında niye olmayacaktır. Neyimiz eksiktir? Ana muhalefet partisindeki kompleks ve aşağılık duygusu ne şekilde izzah edilecektir. Ne yapsaydık hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik. Başika için de aynı şeyleri söylediler. Fırat Kalkanı için de. Aslında siyasetimizin en temel sorunlarından birisi milli olamamaktır. Türk milleti hamdolsun kahramandır. Kahramanca bir mazisi vardır. Aman bana değmeyen yılan bin yaşasın diyenler o yılanın kendilerini sokacağını iyi bilmeleri gerekiyor. Doha'da üs kurmak Körfez ülkelerine kafa tutmak olarak yorumlanmamalıdır. Hükümette doğru çizgidedir. MHP, ne Katar'ın safında ne bu ülkeye tavır alanların karşısındadır.

"CHP'NİN CESARETİ VARSA RABİA'YA DEĞİL..."

Doha'da ne işiniz var diyen, tartışma çıkaran başta CHP olmak üzere malum çevrelere sormak istiyorum: Türkiye'nin bölgede pozisyon almak gözünüze batıyor da, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık neden dikkatinizden kaçıyor? Kimlerin hesabına çalışıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksınız ABD'ye ne işiniz var Ortadoğu'da deyin de endamınızı görelim, adam mısınız görelim. CHP'nin cesareti varsa RABİA'ya değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun.

AYRINTILAR GELİYOR...