33 PKK’lı öldürüldü

Terör örgütü PKK
'ya sınır ötesi ve yurt içinde ağır darbe vuruldu. Genelkurmay, Van Gevaş kırsalıyla örgütün Kandil'de bulunan Zap ve Hakurk kamplarına yapılan hava harekâtında 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şemdinli'ye bağlı Tekeli bölgesindeki askeri birliğe sahur vaktinde sızmaya çalışan teröristler ise ağır darbe yedi. Termal kameralara yakalanan hainlere düzenlenen hava harekâtında 6 PKK'lı öldürüldü. Van Çatak'taki operasyonda 3, Siirt Pervari'de ise 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pervari'de örgüte ait 11 hedefin vurulduğu öğrenildi. Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde de insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen bir grup PKK'lı, silahlı İHA'larca ateş altına alındı. 3 terörist etkisiz hale getirildi. TSK tarafından yapılan açıklamada 1 Ocak'tan bu yana yurt genelinde devam eden operasyonlarda, 981 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
CEPHANELİK BULUNDU
Diyarbakır'da 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" operasyonunda 4 sığınak ele geçirildi. Çok sayıda silah bulundu.