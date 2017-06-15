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’ terörist mezarlığında!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 14:32
‘Kırmızı fularlı kız’ terörist mezarlığında!

Gezi olaylarında "" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve terör örgütü PKK'ya katıldıktan sonra Rakka operasyonunda ölen isimli terörist dün Kobani'de toprağa verildi. Cenaze törenine, 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobani'ye geçen Karacagil'in anne ve babası da katıldı.

Gezi olaylarında "" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve PKK'ya katıldıktan sonra 28 Mayıs tarihinde Rakka operasyonunda öldüğü açıklanan için dün Kobani'de cenaze töreni yapıldı.

Karacagil'in cenaze törenine, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ve YPG sorumlularının yanı sıra 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobani'ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesi, daha önce Kobani çatışmalarında yaşamlarını yitiren YPG'lilerin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

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‘Kırmızı fularlı kız’ terörist mezarlığında!
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