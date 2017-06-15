‘Kırmızı fularlı kız’ terörist mezarlığında!

Gezi olaylarında "Kırmızı fularlı kız" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve PKK'ya katıldıktan sonra 28 Mayıs tarihinde Rakka operasyonunda öldüğü açıklanan Ayşe Deniz Karacagil için dün Kobani'de cenaze töreni yapıldı.

Karacagil'in cenaze törenine, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ve YPG sorumlularının yanı sıra 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobani'ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesi, daha önce Kobani çatışmalarında yaşamlarını yitiren YPG'lilerin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.