Komutan ‘Sırada Tayyip var’ dedi

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Çatı Davası'nın dünkü duruşmasında, iddianameye giren bir fotoğrafta elinde battaniye ile darbeye karşı durmak için gittiği karargâhta vurularak şehit edilen vatandaşı taşıyan üsteğmen Barış Erdemir'in sorgusu yapıldı. Darbeci üsteğmen, kişinin yaralı olduğunu ve revire götürdüklerini anlatırken, şehit olduğu belirtilen vatandaşın nasıl yaralandığı ve revire götürdükten sonra ne olduğuna yönelik sorulara yanıt veremedi.Kendisi de Genelkurmay'daki Komuta Kontrol Harekat Merkezi'nde görev yapan Erdemir, o gece Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kurmay Albay Osman Kardal'la yaşanan diyaloğu anlattı. Kardal'da silah olduğunu öğrendiğinde, "Komutanım, silahı kime karşı kullanacaksınız?" diye sorduğunu, Kardal'ın da kendisine "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, darbe oldu. Emir komuta bende, bundan sonra da sıra Tayyip'te. Yakalayıp yargılayacaklardır' dediğini söyledi.