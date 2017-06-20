FETÖ’cü medya hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin üçüncü davada Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Bülent Keneş, Abdulkerim Balcı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç'in de bulunduğu birçok ülkenin konsolosluk temsilcisi ile CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak katıldı.



KONSOLOSLAR YİNE DEVREDE

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkeme salonuna bağlandı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ile firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi.

Sanık yakınlarının yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve İsveç konsolosluğu temsilcileri, Norveç Büyükelçiliği temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, PEN International, Artical 19 ve P24 isimli örgütlerin temsilcileri ile yabancı ülkelerin baro temsilcileri de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. Daha önce de MİT TIR'ları davasında yargılanan gazeteci Can Dünar'a destek için Avrupa ülkelerinin konsoloslarının duruşmalara katılması tartışma konusu olmuştu.

Haklarında 3'er kez müebbet ve "örgüt" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamede, sanıkların eylemleriyle darbeyi çağrıştırdığı belirtildi. 5 Ekim 2015'te TV'lerde yayımlanan Zaman gazetesi reklamında ise "önceye dayalı planın bir parçası olarak", TSK içindeki FETÖ'cü askerlere darbenin işaretinin verildiği aktarıldı.







'ENTERESAN OLSUN DİYE YAPTIM'

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin üçüncü davada ilk savunmayı dün akşamki oturumda tutuklu sanık Nazlı Ilıcak yaptı. Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Ilıcak, bakanlık yapmış olan babasının Atatürk ile bir anısını da anlattı. Ilıcak, "Ben laiklik sayesinde bugünlere geldim" dedi. Zekeriya Öz'le yaptığı röportajda kartopu oynarken çekilmiş fotoğrafı yüzünden FET Ö'cü Öz'ü aklamakla suçlandığını söyleyen Ilıcak, "Enteresan olsun diye yaptım. Öz'ü koruma amacım yoktu. İnanın FET Ö ile ilişkisini, irtibatını bilmiyordum" dedi. Ilıcak, Öz'e "Fetullah Gülen ile ilişkisiniz var mı" diye sorduğunu, onun da "MHP kökenliyim" dediğini aktardı. Ahmet Altan ile televizyon programında darbeciler tarafından idam edilmiş Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek, darbe imasında bulunduğu öne sürülen Ilıcak, "Menderes'i çok severim. Biraz önce, 27 Mayıs'ı anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. 27 Mayıs (darbe) benim için travmadır. Ben Menderes'e hayran bir insanım, yıllarca ona ağlamış bir insanım" diye konuştu.

Bugün neler oldu (20.06.2017)