Hainlerin yeni inleri Alpler!

Avrupa, kanlı terör örgütü PKK'yı korumaya devam ederken, örgütün geldiği nokta yine bir Avrupa kurumu tarafından ortaya konuldu. Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) yayımladığı 2017 Terör Raporu'na göre terör örgütü, İsviçre'deki Alp Dağları'na kadar uzanmış durumda. Avrupa genelindeki terör yapılanmalarının durumunu ele alan raporda DEAŞ'ın yanı sıra PKK'da yer buldu. Türkiye'deki terör olaylarının da incelendiği raporun terör örgütü PKK'ya ilişkin kısmında, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Raporda PKK'ya ilişkin en dikkat çekici nokta "Ek olarak, İsviçre, PKK'nın 2016'nın ikinci yarısında Alp Dağları eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi" ifadeleri oldu... Yapılan tespitler ise örgütün ideolojik eğitimlerini Alp Dağları'na taşıdığı yönünde oldu.



ÜÇ YILDIR ARTIYOR

Öte yandan, raporda AB ülkelerinde "cihatçı terörizm" şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının üç yıldır artmakta olduğu açıklandı. Europol 2016'da 718 kişinin "cihatçı terör şüphesiyle" gözaltına alındığını açıklarken bu sayıların 2015'te 687 ve 2014'te 395 olduğunu hatırlattı.