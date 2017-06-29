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Flaş u! Çok sayıda gözaltı var!

AA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 14:02 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 14:39
Flaş FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Flaş FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!
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