Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eski çalışanı 'den tutuklandı

Giriş Tarihi: 29.6.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 14:15
Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski uzman yardımcısı Salih G. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla eski uzman yardımcısı Salih G. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen Salih G'nin memur olmadan önce 'nün eğitim kurumlarında çalıştığı ve cep telefonunda ByLock programının yüklü olduğu belirlendi.

Öte yandan, zanlının kullandığı cep telefonundaki ByLock yazışmaları içeriklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kimlerle irtibatlı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz