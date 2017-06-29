Utanç tablosu bitiyor

Diyarbakır'da HDP'li belediyelerin bir türlü altyapısını tamamlamadığı ve yamalı asfaltlama nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığı Havaaalanı Protokol Yolu'nun altyapı çalışmaları yüzde 80 tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehri ziyareti sırasında yolun içler acısı haline tanık olmuş ve bir an önce yenilenmesi talimatını vermişti.Referandum mitingi için 1 Nisan'da Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından miting alanına otobüsle ilerlerken protokol yolunda oluşan çukurları ve yamalı asfaltları görünce aynı otobüste kendisine eşlik eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya yanına çağırdı. 20 yıldır HDP'li belediyelerce hiçbir altyapı hizmetinin yapılmadığı yolun içler acısı halini gören Erdoğan, "Böyle protokol yolu olmaz. İlk işiniz burası olsun" talimatını verdi.Belediyeye kayyum atanan Cumali Atilla ve ekibi de ilk iş olarak yolun çift yönlü eski halini drone ile görüntüledi. Ardından da bitince nasıl görüneceğine dair karşılaştırmalı fotoğraflarını gösteren dev pankartlar hazırlayıp havaalanı yoluna astı.Geceli ve gündüzlü iş makinelerinin de desteğiyle çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Silindirle mucur sıkıştırması yapıldıktan sonra sıcak bitümlü asfalt serimi için hazır hale getirildi. 11 kilometrelik yolun ekim ayı itibariyle hizmete açılması hedefleniyor.Kazıçalışmalarında utanç verici bir de manzara ortaya çıktı. Geçmiş belediyenin yola hiçbir zemin sıkıştırma malzemesi sermeden çamurun üzerine göstermelik 3 santimlik asfalt serdikleri ortaya çıktıAlışkınolmadıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalleli ve semt esnafı, "20 yıldan beri böyle hizmetler görmemiştik. Pislik içinde yaşamayı kanıksamıştı insanlar. Görevi çukur kapatmak olan belediyeler, maalesef teröristlere çukur ve hendek kazmakla meşgul oldular. Kamu kaynaklarını ve kamuya ait araçları terör örgütünün hizmetine sundular" dedi.