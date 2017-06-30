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Yürüyüşe ücretsiz otobüse tepki

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 30.6.2017
Yürüyüşe ücretsiz otobüse tepki

İstanbul Tabip Odası’nın Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek çağrısına hekimlerden tepki geldi. Doktor Huriye Tezgelen oda hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

İstanbul Tabip Odası, CHP'nin yürüyüşü için ücretsiz otobüsler kaldırıyor. Oda yönetim kurulu, üye hekimlere "Hekimler Adalet Yürüyüşüne Katılıyor" başlıklı bir metinle skandal çağrıda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Enis Berberoğlu'na destek olmak için başlattığı 'adalet' yürüyüşüne katılmalarını istedi. Oda yürüyüşe katılacak hekimler için otobüsler kaldırılacağını ve katılımcılardan ücret alınmayacağını duyurdu. Buna göre; ücretsiz otobüsler bugün 08.30'da Bartın Yol Ayrımı'nda olacak, buluşma orada gerçekleşecek. Bu gelişme üzerine odaya üye olan uzman doktor Huriye Tezgelen, oda yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tezgelen, "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının devlet sırlarını ifşa etmeye hakkı olmadığı gibi bunun bir casusluk faaliyeti olduğunu bilerek yapması en hafifinden ihanettir. Bu ihanete verdiğiniz desteği bir hekim olarak kınıyorum. Hekimlerin sorunları yerine bir illegal örgütün sözcüsü gibi hareket ediyor" dedi.
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Yürüyüşe ücretsiz otobüse tepki
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