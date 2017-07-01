Trump’la Katar’ı Putin’le Suriye’yi görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefonla görüştü. Erdoğan- Trump görüşmesinde ağırlıklı olarak Katar krizi ve çözüm yolları ele alınırken, terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'la yapılan mücadelelerin önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinde ise Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri ve Afrin'deki son durum değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini ABD Başkanı Trump ile yaptı. MKYK toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan Erdoğan, Trump'la 40 dakikayı bulan görüşmesinde, Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır'ın Katar'a yönelik abluka ve ambargosunun bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini anlattı. Katar'ın, terörle mücadelede uluslararası koalisyonun önemli bir parçası olduğunu, bu durumu en iyi bilen ülkelerden birinin de ABD olduğunu hatırlatan Erdoğan, soruna ön şart ileri sürülmeksizin tarafları bir masa etrafında bir araya getirecek şekilde çözüm bulunmasını istedi. Erdoğan, çözüm için Kuveyt'in arabuluculuğunda mesafe alınmasının, ABD'nin de katkı ve desteğini gerektirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada özetle şöyle denildi: "Katar ekseninde yaşanan gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekmiştir. İki lider, terörizmle mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kalmışlardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki liderin daha önce mutabakata vardığı Suriye'de çatışmasızlık bölgesi kurulması ve Afrin konusu ele alındı. Rusya'nın Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığı Afrin'den çekilme kararı da değerlendirildi. Erdoğan, Putin'e Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını önemsediğini ama Türkiye'nin güvenliğinin açık tehdit altında olduğunu hatırlattı. Erdoğan ve Putin, Hamburg'da G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldılar.