Darbeci askeri serbest bırakan hakim terfi etti

Darbe şüphelisi askerleri tahliye eden hakim şaşırtıcı bir kararla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddia edilen 3 askeri, nöbetçi olduğu gün serbest bırakan Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Asuman Polat, terfi ettirilerek 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. Asuman Polat, Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) çıkardığı 6 Nisan 2017 tarihli kararname ile Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Başkanı yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) planlayıp yönettiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kahramanmaraş'ta etkin rol aldığı ileri sürülen askerlerden Jandarma Yarbay Çağatay Arpaçay, Jandarma Yüzbaşı Cihan Yıldız ve Teğmen Ferhat Karaderi'nin askerlere darbeye destek vermeleri emrini verdiği belirlenin üç asker darbe püskürtülmesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



(Ferhat Karaderi darbe gecesi 'dinlemeyin' dediği Kaymakam ile el ele böyle görüntülenmişti)

Bu askerlerden en rütbelisi olan Asayiş Şube Müdürü Vekili Çağatay Arpaçay'ın, emrindeki askerlere "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarında bulunan tüm personelin eksiksiz olarak kışla içerisinde ikinci bir emre kadar hazır bulunacaktır. İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları emri dışında herhangi bir faaliyette bulunulmayacaktır" mesajını gönderdiği ortaya çıkmıştı.

BAYRAKLARI TOPLATTI

Darbe girişimi ardından tutuklanan diğer asker Jandarma Yüzbaşı Cihan Yıldız'ın ise Türk bayraklarını toplattığı ve vali-kaymakam emirlerinin kendisini bağlamadığını ifade ettiği belirlenmişti. Bu bilgi, Yıldız'ın emri altındaki askerlerin ifadeleriyle ortaya çıkmıştı.

Yine darbecilerden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na vekâlet eden Teğmen Ferhat Karaderi'nin emrindeki askerlere "Benim emrim olmadan savcı emir veriyormuş, vali emir veriyormuş, ne bileyim kaymakam emir veriyormuş, hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Kaymakam veya vali beni bağlamaz. " dediği anlaşılmıştı.

TAHLİYE ETTİĞİ ASKER TUTUKLANDI

Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi iken 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapılan Asumat Polat, işte bu üç subay hakkında tahliye kararı verdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu yargılanan üç asker hakkında 3 Eylül 2016 Cumartesi günü 'tutukluluğun gözden geçirilmesi' için Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne yazı gönderdi. Polat, kararı 4 Eylül 2016 Pazar günü 2. Sulh Ceza Hâkimliği adına verdi. Tahliye kararı ardından bir süre serbest kalan askerlerden Ferhat Karaderi tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darbe şüphelisi diğer askerlerle ilgili davanın Ağır Ceza'da devam ettiği öğrenildi.