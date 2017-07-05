Konya Jet Üssü ve Ankara Üniversitesi’ne operasyon

Konya'da tutuklu mahrem abilerin itirafları doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subaydan 14'ü gözaltına alındı. 2'si kıdemli yüzbaşı, 13'ü, üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, hükümete karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartılmıştı. Dün polis tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda listedeki 14 subay gözaltına alındı. Örgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise ByLock kullandıkları tespit edilen Ankara Üniversitesi
'nin eski çalışanı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin bir kısmının daha önce açığa alınan, bir kısmının ise kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, akademisyen ve personelden oluştuğu belirtildi.
TEPE YÖNETİMLE İRTİBATLILAR!
Dün sabah gözaltı listesindeki adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldüğü, diğer şüphelilerin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Bu kişilerin FETÖ'nün akademik kanadını oluşturduğu, örgütün tepe yönetimi ile de irtibatlı oldukları tespit edildi.