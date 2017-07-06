Başbakan Binali Yıldırım'dan AP'ye net cevap

Sheraton Otel'de düzenlenecek "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok" dedi.

"Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı değil böyle güzel olumlu gündemlerimizin de olduğunu bir kez daha Türkiye kamuoyuna göstermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

TRAFİKTE KAYBETTİKLERİMİZ TERÖRDEN KAT KAT DAHA FAZLA

İnsanı mutlu etmeyen, yaşam kalitesini yükseltmeyen hiçbir icraat, hiçbir faaliyet anlam ifade etmez. Bir süreden beri AB yol güvenliği ve kazalardaki ölümlerin sıfırlanması gibi önemli bir hedef ortaya koydu. Bu doğrultuda geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok ciddi iyileşmeler, mesafeler alındı.

Ama istediğimiz yerde miyiz? Tabii ki değil. Bugün hala yanılmıyorsam yıllık 25 bin can kaybı var, onbinlerce yaralı var, milyarlarca Avro maddi kayıp var.

Türkiye buradan farklı değil, Amerika'da değil. Trafikteki can kaybı terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde. Ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor.

Dünyanın en güzel yollarını yapabilirsiniz, bütün mühendislik becerinizi ortaya koybailirsiniz; ama insan faktörünü işin içine koymazsanız, insan hatasına çözüm üretemezsiniz yaptığınız bütün çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir.

"BU ÜLKENİN BAŞBAKANI OLARAK BEN DE VARIM"

Yasaklama ceza vermekle, tehdit etmekle elde edeceğiniz başarı sınırlıdır. Ama insanların kendiliğinden kural olarak zihnine yerleşmesi en güzel çözümdür.

Yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Yıl 1983, İsviçre'deyiz. Arabaya bindik ve araba hareket etmedi. Sordum birini mi bekliyoruz. Bana sizi bekliyorum dediler. 'Emniyet kemerini takmadan araba hareket etmiyor' dedi.

AB'nin bu meseleye verdiği önemin farkındayım. Daha da sevindiğim şey BM de işin içine girmiş. Dünya çapında küresel anlamda farkındalığı daha da artıracak ve böylece insanlarımızın hayatını kurtarmak için önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız.

En az 60 tane köprü, binlerce km tünel yapabilirsiniz. Daha fazla gelişme için harcamamız gereken kaynağı kazalarda kaybediyoruz. Bu önemli bir şey. O bakımdan heyecan verici bir projeyi konuşuyoruz. Bu ülkenin Başbakanı olarak trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüşmesi için her etkinlikte mutlaka ben de varım.

"KARAR BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR"

Açılış töreninde yaptığı konuşmaların ardından basın mensuplarının AP'nin skandal Türkiye kararına ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir. AB ile Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. AB'nin gelecek vizyonu ve Türkiye ile gerçekten bir yol yürüyüp yürümeyeceğine karar vermelidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

"UNUTULMAMALIDIR Kİ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR"

Bizim önemsediğim AB liderlerinin ne düşündüğüdür. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin. Son bir yılda yaşadığımız iniş ve çıkışlar geride kalmıştır. Referandum öncesi gelişmeler ilişkilerimizi zedeleyen gelişmelerdir. Ama biz bunların hepsinin üzerine bir çizgi çektik. Bu birincisi... İkincisi AB, Türkiye'yi eleştirmek yerine dönüp kendi içlerine baksın. PKK'nın oradaki faaliyetlerinin neden yaygınlaştığı, FETÖ'nün faaliyetlerine neden bu kadar kayıtsız kalınıyor bunlara cevap vermeleri gerekiyor. AB, bu noktada bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunun süratle ortadan kaldırılması ve ilişkilerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, her zaman gidecek bir başka yolu vardır, alternatifsiz değildir. AB üyeliği Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa AB'ye iki menfaat sağlar. Unutulmamalıdır ki, AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Herkesin bu sorumlulukla hareket etmesini bekliyoruz.

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