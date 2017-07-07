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'da u! Çok sayıda gözaltı var

DHA

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Giriş Tarihi: 7.7.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 09:46
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede u düzenledi.Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanıcısı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak u düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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