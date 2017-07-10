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43 kişi hakkında flaş karar

Giriş Tarihi: 10.7.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 11:24
43 kişi hakkında flaş karar
va bağlı kuruluşlarda kullandığı gerekçesiyle 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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43 kişi hakkında flaş karar
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