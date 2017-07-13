‘CHP, FETÖ ile amaç birliği içine girdi’

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Meclis'te kurulan FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyon raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Raporda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulunuldu:Her ne kadar 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde CHP, FETÖ'yle mücadele bağlamında bazı olumlu, uzlaşmacı ve işbirliğine açık mesajlar vermiş olsa da, ilerleyen süreçte bu tavrı değişim göstermiştir. Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ'nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir.Anılan partinin lideri, özellikle 2014 mahalli seçimleri, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyaları süresince FETÖ'nün sağladığı görsel ve işitsel malzemelerle, montaj örgüt tapeleriyle rakiplerini yıpratmaya çalıştı.CHP'li Birgül Ayman Güler "CHP cemaatle ittifak yapmıştır" dedği için partiden ihraç edildi. FETÖ elebaşının söylem ve analizleri bir süre sonra CHP liderinin siyasi argümanlarına dönüşmeye başlamıştır. Komisyon çalışmaları sırasında darbe girişimi gerçekliği kabul eden, CHP lideri, yazım sürecinde "Kontrollü darbe" dedi.Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, muhtemelen Emniyet içindeki FETÖ'cü çeteyi çözmüş ve bunu öldürülen Hrant Dink'in ailesiyle paylaşmak için randevulaşmıştı. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin parçalarını sökenlerden Aydın Özsıcak ve Davut Uçum Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli baskın yapanlar arasındaydı.