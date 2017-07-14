DEAŞ'ın hücre evi bakın kimin çıktı!

Konya'da dün 5 teröristin ölü ele geçirildiği terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyonla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Hücre evini emlakçıdan kiralayan ve Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Ahmet Y.'nin, öldürülen teröristler arasında olmadığı öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, dün terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde Meram Bağları olarak bilinen Dudlukır mevkiindeki, örgütün hücre evi olarak kullandığı villaya Özel Harekat Polisiyle operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü, 1 tabanca, 5 kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ve çatı katında 4 kilo TNT patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Yaralanan 5 Özel Harekat Polisi de ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi. Evde ve teröristlerin üzerinde para çıkmazken, evde bir kaç kanepe dışında olmadığı belirlendi.

FİRARİ TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını, teröristlerin otopsisinin tamamlandığını, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8'nin yakalandığı ve 1 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

HÜCRE EVİNİN SAHİBİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Villayı emlakçı aracılığıyla kiralayan ve Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Ahmet Y.'nin, öldürülen teröristler arasında olmadığı öğrenildi. Ahmet Y.'nin kiraladığı evin işadamı M.Ö.'ye ait olduğu ve M.Ö.'nün de daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Örgüte finans sağlamak ve mütevelli heyeti olmak' suçundan gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ahmet Y.'nin evi kiraladığı 3 emlakçının da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Villada daha önce 2 bin lira kirayla bir müzik grubunun kaldığı ve grubunda 1 ay önce evi tahliye ettiği öğrenildi.

4 İLDE EYLEM HAZIRLIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

Teröristlerin, eylem hazırlığı içinde olduğu ve eylemlerini 15 Temmuz yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programlarında, Konya başta olmak üzere 4 ilde yapmayı planladıkları üzerinde duruluyor.

Hücre evi dün yapılan incelemenin ardından mühürlenirken, başka bir patlayıcı gömmüş olabilecekleri düşüncesiyle villada kazı çalışması yapılma ihtimalinin olduğu belirtildi.