Hainler 10 saat bomba yağdırdı

AKINCI'DA

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişiminin FETÖ tarafından nasıl organize edildiğine ilişkin en önemli bilgiler Akıncı'daki kalkışma faaliyetlerine ilişkin dava dosyasında yer aldı. Bu dosyadaki delillerden en dikkat çekeni "Harekât özet defterleri"ydi. Bu defterlerde, o gece Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Emniyet Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'nda FETÖ'cülerin kendi halkı üzerine nasıl ölüm yağdırdıklarının izi yer aldı. Bu defterlere göre GÖREN uçağı 22.42'de Ankara üzerinde keşif yaptı, ilerleyen saatlerde nerelerin bombalanacağı bu keşif sırasında belirlendi.Kalkışmanın askeri kanadının en önemli ismi olan Akın Öztürk'ün damadı 143'üncü Filo Komutanı Pilot Yarbay Hakan Karakuş'un koordine ettiği FETÖ'cü pilotlardan Mustafa Azimetli ve Erkem Aydoğdu'nun kullandıkları F-16'lar, lazerle Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nda bombalanacak yerleri işaretledi. Hain pilotlar Ertan Koral ve Mehmet Çetin Kaplan, bu noktalara bomba attı ve 7 kişiyi şehit etti.FETÖ'nün pilotları ikinci olarak gece yarısı Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombaladı, 51 polis şehit düştü. 00.56'daki hedef bu kez Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. FETÖ'cü pilotlar yaklaşık 20 dakika sonra müdürlüğü bombaladı, 4 polis şehit oldu. Müslüm Macit isimli FETÖ'cü pilot ise, Külliye çevresini ve köprülü kavşağı bombaladı. 15 sivil şehit düştü.Gülen, Akıncı Üssü'nde kendisi için yapılan bu karargâhta darbe girişimini yönetecekti.Bilirkişi raporlarına göre o gece Akıncı'dan kalkan 15 uçak, 10 saat 8 dakika boyunca havadan ölüm ve korku yağdırdı. Her biri 500 kiloluk 13 bomba atıldı. Halkın ve egemenliğin temsili kamu binalarının üstüne 6.5 ton bomba yağdı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden gelen uçaklarsa, o güne kadar PKK'nın mağaralarına atılan lazer güdümlü sığınak patlatıcı bombaları halkın üzerine attı.Dava dosyasındaki ifadelere göre; Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncı'ya götürülmesinden sonra darbeci Tuğgeneral Hakan Evrim'in odasına alındı. Odada Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık ve Mehmet Dişli vardı. Darbeciler, Akar'ı hain kalkışmanın başına geçirmeye çalıştı. Akar da darbecileri vazgeçirmek için uğraştı. İşte kalkışmanın FETÖ'nün işi olduğunun en somut göstergesi olan söz orada söylendi. Evrim, Akar'ı ikna etmek için "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz" dedi. Akar bu öneriyi reddedince darbeci generaller üsteki 143'üncü Filo'ya geçti.Akıncı Üssü'ne ilişkin soruşturmada savcıların dikkatini özel donanımlı bir oda ve bir inşaat alanı çekti. Dosyaya fotoğrafları konulan oda, darbe bildirisinin okunması için hazırlanmıştı. Akar ikna edilebilse Genelkurmay flamasının konulduğu bu odada darbe bildirisini okuyacaktı. Komutanlık binasının yan tarafında yapımına başlanan bölüm, FETÖ elebaşısı Gülen için hazırlanıyordu. Gülen 25 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek ve burayı karargâh binası olarak kullanacaktı.Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz'da Adil Öksüz başta olmak üzere darbenin sivil planlayıcıları da vardı. Üs o gece belirli bir saatten sonra karartıldı. Kameraların görüntü almasına olanak tanınmadı ve görüntüler ortaya çıkamadı ancak birçok ifadede darbeci Öksüz'ün orada olduğu bilgisi yer aldı. Külliye'yi bombalayan pilot Müslüm Macit, "Adil Öksüz'ü üste gördüğümü sonradan hatırlıyorum. Elindeki telefonla görüşme yapıyordu. Etrafında yine sivil kıyafetli kişiler vardı" diye ifade verdi. Genelkurmay Başkanı'nın götürüldüğü helikopteri kullanan darbeci Uğur Kapan da aynı yönde ifade verdi.