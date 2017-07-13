Belgeli ihanet

15 Temmuz
iddianamelerinde, hain darbe girişimini FETÖ
'nün planlayıp icra ettiğine ilişkin çok sayıda belge, ifade ve delil var. İddianamenin "Darbe kalkışması ve FETÖ bağlantısı" başlıklı bölümde "Darbe girişiminin, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in emir ve talimatı doğrultusunda, örgüt mensupları tarafından gerçekleştirildiği açıktır" deniyor. İşte binlerce sayfayı aşan delillerden öne çıkanlar:
KAMERADA SUÇÜSTÜ
Darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'nde FETÖ yöneticisi siviller de vardı: Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç.
Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'dü. Sincan Adliyesi'nde sorgulandı. 18 Temmuz'da serbest bırakıldı. Onu serbest bırakan hâkim Çetin Sönmez tutuklandı. İtirafçı olan Sönmez, üniversite öğrencisiyken FETÖ ile irtibatlı olduğunu, 1988'de Polis Koleji'nde "örgüt abisi" olduğunu söyledi.
Gülen'le Öksüz'ün birlikte çekilmiş görüntüleri, Öksüz Akıncılar Üssü'nde gözaltına alındığında ona refakat etmekle görevli uzman çavuş Metin Özbek'e gösterildi. Özbek, görüntülerdeki şahsın Öksüz olduğunu teşhis etti.
Akıncı Üssü'nde görüntülenen sivil imam Kemal Batmaz.
GÜLEN'İN DARBE MESAJLARI
Adil Öksüz 14 Nisan 2016'da Ankara'ya gelerek toplantı yaptı. 3 gün sonra FETÖ elebaşısının yaşadığı ABD'ye gitti, 21 Nisan'da Türkiye'ye döndü. 21 Nisan'da Gülen de yeşil cübbe giyerek "herkul.org"ta yayımladığı sohbetinde, darbeye hazırlık mesajı verdi.
Uşak'ta Deniz Tetik isimli ByLock kullanıcısında ele geçirilen flash belleklerde Gülen'in örgüt elemanlarına darbe girişimi için şifreli talimat verdiği ses kayıtlarına ulaşıldı. Darbe girişiminden 8.5 ay önce kaydedilen konuşmada Gülen, darbe dönemlerinden bahsetti.
Yurtta Sulh Konseyi isimli cunta örgütlenmesinin başında yer alan ve darbenin startını veren Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün FETÖ tarafından yetiştirilip TSK'ya sokulmuş bir subay olduğu tespit edildi.
Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan şüphelilerden Zekeriya Kuzu, Murat Dağlı ve Yücel Ekizoğlu'nun üzerinde FETÖ mensuplarının birbirlerini tanımakta kullandıkları 1 Dolar ele geçirildi. Çatışmada yaralanan teröristlerden Haldim Gülmez'in üstünde ise "H.E. (Hoca Efendi) Duaları" diye bir kâğıt bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan da suçunu itiraf edenlerden...
BİRER BİRER İTİRAF ETTİLER
Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri, Yarbay Levent Türkkan, örgütün talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkanı'nın odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız: "Üsteğmenken FETÖ'ye katıldım. 15 Temmuz öncesi 9 günlük bayram tatilinde Ankara'da bazı askerlerle birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıya Adil Öksüz de katıldı. Öksüz bu çalışmaları Amerika'ya gidip Fetullah Gülen'e sunacağını söyledi.
Adana'da soruşturmadaki gizli tanık 'Sel'in itirafları: Bana "Fetullah Gülen'i korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin, kendini feda eder misin diye sordular. 'Evet' dedim. Bunun üzerine Kuleli Askeri Lisesi sınavına girmeden 2 gün önce 50 soruyu cevaplarıyla birlikte gösterdiler.
YARIN: FETÖ ELEBAŞISI GÜLEN'E AKINCI ÜSSÜ'NDE ÖZEL ODA