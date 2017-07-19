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Son dakika... Uyanış filmlerinin yapımcısı tutuklandı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 19.7.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 17:49
Son dakika... Uyanış filmlerinin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

Son dakika... 'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış' filminin yapımcısı fragmanda 'ın başına silah dayanan görüntüler ardından büyük tepki toplamıştı. Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

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Son dakika... Uyanış filmlerinin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı
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