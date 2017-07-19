Son dakika: FETÖ'cü eski komandonun evinden cephanelik çıktı!

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün evinin bodrum katında arama yaptı.

ADETA CEPHANELİK!

Aramada, çantaların içinde 2 adet MP5 makineli tabanca, 2 adet piyade tüfeği, 600 mermi, 4 çelik yelek, 2 adet lazer ve çeşitli askeri malzeme ele geçirdi.

BİRLİKTEKİ TEÇHİZATLARI KAÇIRMIŞ

Aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

FETÖ ARŞİVİNE ‘PORNO’ KAMUFLAJI

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