Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

Soylu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu; "Kahramanlarımız Tunceli PÜLÜMÜR 'de şehit öğretmenimiz NECMETTiN Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz."

HAİN TERÖRİSTLER NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen Necmettin öğretmenin cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.