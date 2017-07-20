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Bakan Soylu: in kanı yerde kalmadı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 13:25
Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "in kanı yerde kalmadı" dedi

Soylu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu; "Kahramanlarımız Tunceli PÜLÜMÜR 'de şehit öğretmenimiz NECMETTiN Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz."

HAİN TERÖRİSTLER NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen in cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.

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Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı
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