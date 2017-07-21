Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de meydana gelen deprem ve gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Ege'de meydana gelen depremle ilgili "Allah'a şükür şu ana kadar raporlanan bir can kaybı yok. 354 vatandaşımız, kimisi panikle, korku nedeniyle ufak tefek sıyrıklar var. Tedavileri görülüyor. 24 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. İstanköy'de bir caminin minaresi yıkıldı bir de bölgedeki devlet hastanemizin duvarında çatlaklar var. Deniz seviyesi yükseldiği için 10 metre civarında bazı tekneleri karaya attı. Ufak tefek hasarlar dışında can kaybımız yok. Büyük bir deprem İzmir'de dahi hissedildi" açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN BÖLGE TARANDI"

Ege'deki 6.5'lik depreme ilişkin Yıldırım, "Dün gece saat 01.31'de, bir ölçeğe göre 6.3 bir diğerine göre 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Datça'nın 11 kilometre Gökova Körfezi'nde bulunuyor. Hemen valilik ile ve bölgeyle irtibata geçildi bütün bölge tarandı. Allah'a şükür şu ana kadar raporlanan bir can kaybı yok. 354 vatandaşımız, kimisi panikle, korku nedeniyle ufak tefek sıyrıklar var. Tedavileri görülüyor. 24 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. İstanköy'de bir caminin minaresi yıkıldı bir de bölgedeki devlet hastanemizin duvarında çatlaklar var. Deniz seviyesi yükseldiği için 10 metre civarında bazı tekneleri karaya attı. Ufak tefek hasarlar dışında can kaybımız yok. Büyük bir deprem İzmir'de dahi hissedildi. AFAD ile ilgili kurumlar bölgeye intikal etti. Kos'ta bir İsveç bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Oradaki tahliyeler için tedbirler alınıyor sıkıntımız yok" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan Ege depremi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

ALMANYA GERİLİMİ

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gergilik gerek terör örgütü FETÖ gerek terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım. Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz.

MESCİD-İ AKSA

Güvenlik amacıyla İsrail girişleri sınırlandırdı. X-Ray cihazları konuldu. Bu hafta açacaklarını ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Çok açık şekilde ifade ettik. İsrail tarafının ısrarla söylediği, yasak uygulamaktan yana değiliz, terör olayına meydan vermemek için emniyet tedbirini artırdık. Tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de zorlaşır. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır.